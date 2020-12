DGAP-Ad-hoc: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Teilrückzahlung in Höhe von 2,5% des ursprünglichen Nominalbetrages



15.12.2020 / 12:30 CET/CEST

Die REO Spanien Projektentwicklungs GmbH, Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 137179 gibt als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2015, ISIN: DE000A13SH22 / WKN A13SH2, bekannt, am 15. Dezember 2020 von der ihr nach § 7.1 der Anleihebedingungen zustehenden Option einer vorzeitigen Teilrückzahlung der Teilschuldverschreibungen durch ordentliche (Teil-) Kündigung, Gebrauch gemacht zu haben.



Die Teilrückzahlung erfolgt in Höhe von insgesamt EUR 259.000,00. Dies entspricht 2,5% des ursprünglichen Nominalbetrages. Je Teilschuldverschreibung wird folglich ein Betrag von EUR 250,00 mit Valuta 15. Februar 2021 ausgezahlt.

