ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Sam, ihr hattet sehr gute News in den letzten Tagen. Kannst du kurz darauf eingehen? - Warum hat die Regierung solange gebraucht, um endlich vorwärtszukommen? Was ist das wirkliche Problem? - Ihr musstet eine Menge Mitarbeiter entlassen. Habt ihr gute Chance, dass ihr die selben Mitarbeiter wieder einstellen könnt? - Wie schnell könnt ihr die Produktion wieder hochfahren? - Muss die Mine entwässert werden? - Das heißt, ihr habt nach wie vor Mitarbeiter dort, um die Mine in Schuss zu halten? - Die Didipio Mine ist nicht eure einzige Mine. Vielleicht kannst du uns noch einen Überblick über die anderen Aktivitäten geben? - Was können wir für 2021 erwarten? - Für diese Produktion seid ihr aber sehr billig bewertet? - Was könnten in den nächsten 6 bis 9 Monaten die größten Kurstreiber für OceanaGold sein? - Schaut ihr euch auch nach Akquisitionen um? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 10. Dezember 2020 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner