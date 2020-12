Die Party ist vorbei. Man soll gehen, wenn's am schönsten ist. Jetzt ist es zu spät, um noch Aktien zu verkaufen. Eine Überhitzung der Stimmung gab es in den vergangenen Woche nicht, aber der Optimismus befindet sich seit Wochen auf historisch hohem Niveau. So sind Konsolidierungen zu erwarten, aufgrund des hohen Optimismus endeten Konsolidierungen jedoch sehr schnell. Tatsächlich haben wir am Montag dieser Woche sowie am Montag in der Vorwoche einen ziemlich schwachen Start in die Woche erlebt, ...

