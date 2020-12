Bologna, Italien und Huntingdon Valley, Pa. (ots/PRNewswire) - Robuste gepoolte Analyse, die zeigt, wie die CTC-Zählung zur Optimierung der Behandlungsauswahl beitragen kann



Menarini Silicon Biosystems (http://www.siliconbiosystems.com/), ein Pionier im Bereich der Flüssigbiopsie-Technologie, gab heute die Ergebnisse einer gepoolten Analyse von 14 klinischen Studien zur Relevanz der Anzahl zirkulierender Tumorzellen (CTC) zur Vorhersage der Krankheitsprognose und der Wirksamkeit der Behandlung bei metastasiertem Brustkrebs (MBC) bekannt. Diese globale Studie, die auf 4 079 Fällen in allen fortgeschrittenen Brustkrebs-Subtypen basiert ist, ist die bislang größte gepoolte Analyse zur Rolle der seriellen CTC-Zählung bei MBC. Sie umfasste individuelle Patientendaten und wurde für eine mündliche Präsentation auf dem Brustkrebssymposium 2020 in San Antonio ausgewählt.



Die Analyse wurde geleitet von Minetta C. Liu, MD (https://www.mayo.edu/research/faculty/liu-minetta-c-m-d/bio-10031861), Professorin und Forschungsleiterin der Abteilung für Onkologie und Beraterin in der Abteilung für Labormedizin und Pathologie an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA, und Prof. Prof., Dr. med. (https://bookinghealth.com/university-hospital-ulm/departments/228419-department-of-obstetrics-and-gynecology.html) Wolfgang Janni (https://bookinghealth.com/university-hospital-ulm/departments/228419-department-of-obstetrics-and-gynecology.html), Professor für Geburtshilfe, Erwachsenen- und Kindergynäkologie an der Universitätsklinik in Ulm, Deutschland. Laut Dr. Liu: "Diese gepoolte Analyse stellt eine internationale Zusammenarbeit dar, die eine beispiellose Anzahl von institutionenübergreifenden klinischen Studien umfasst, die in Asien, Europa und Nordamerika durchgeführt wurden. Die Kollegen stellten freundlicherweise anonymisierte Patientendaten aus prospektiven klinischen Studien zur Verfügung, die in der von Experten begutachteten Literatur veröffentlicht wurden, um einen Datensatz von über 4 000 Teilnehmern zu generieren. Diese statistische Aussagekraft ermöglichte es uns, unser Hauptziel zu erreichen - nämlich die Rolle der CTC-Zählung für die frühzeitige Überwachung des Krankheitsstatus bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs weiter zu definieren und zu validieren, unabhängig von den durch den Hormonrezeptor- und HER2-Status definierten Subtypen."



Jene Daten aus dieser gepoolten Analyse wurden jeweils zu Studienbeginn und dann bei einen Median von 29 Tage nach Beginn der Behandlung gesammelt. Sowohl Nachweis, Erfassung, Isolierung und Phänotypisierung der im Blut zirkulierenden Tumorzellen wurde bei allen Patienten mit dem CELLSEARCH® CTC-System von Menarini Silicon Biosystems durchgeführt. Die Ergebnisse wurden durch häufig verwendete Log-Rank- und Cox-Regressionstests bestimmt. Der Schwerpunkt dieser statistischen Analysen lag auf dem Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der seriellen CTC-Zählung sowie dem Gesamtüberleben (OS) in der gesamten Patientenkohorte und den definierten Untergruppen. Zu den Untergruppen gehörten Patienten mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-Typ und dreifach negativem MBC sowie Patientinnen, deren Brustkrebstyp nicht angegeben war. Die Schlussfolgerung über alle Gruppen hinweg ist, dass Patienten, deren CTC-Status sowohl zu Studienbeginn, als auch bei der Nachuntersuchung negativ ist, nämlich die Referenzgruppe, eine mittlere OS-Rate von 47,05 Monaten aufweisen, verglichen mit 17,87 Monaten bei Patientinnen mit einem positiven CTC-Status an beiden Kontrollpunkten ( p- Wert

