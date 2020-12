Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) waren im November deutliche Kurszuwächse zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index habe der Gesamtmarkt ein Plus in Höhe von 3,9 Prozent verbucht. Für positive Impulse hätten mitunter zuversichtlich stimmende Impfstoffmeldungen aus dem Hause BioNTech und Pfizer gesorgt. Deren in Kooperation entwickelter Impfstoff habe in Studien eine Wirksamkeit von über 90 Prozent gezeigt. Eine Zulassung sei sowohl in den USA als auch in Europa noch in diesem Jahr geplant. Auch der Biotechnologiekonzern Moderna habe gute Studienergebnisse verkünden können. Die Risikomärkte hätten daraufhin entsprechend freundlich reagiert. Mit dazu beigetragen habe auch die forcierte Machtübergabe Donald Trumps. Nach wochenlangen Debatten könne in den USA der Übergang zwischen der aktuellen Regierung und dem neu gewählten Nachfolger Joe Biden eingeleitet werden, wenn auch ein geteilter US-Kongress die weitaus wahrscheinlichere Variante bleibe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...