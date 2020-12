DJ Spahn erhöht Druck auf EU-Zulassungsbehörde zu Corona-Impfstoff

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Druck auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erhöht, den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten zuzulassen. Mit Blick auf widersprüchliche Medienberichte zum genauen Termin der Zulassung sei es auch seine Information, dass es "vor Heiligabend" erreicht werden solle. Spahn hatte sich bereits im ZDF-"heute journal" am Montagabend zuversichtlich gezeigt, "dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt".

Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass die EMA den Impfstoff offenbar am 23. Dezember zulassen werde, und auf Kreise der EU-Kommission und der Bundesregierung verwiesen. Laut Focus Online dementierte die EU-Zulassungsbehörde diesen Bericht jedoch. "Es ist weiterhin der 29. Dezember als Datum für die Impfstoff-Zulassung angedacht", erklärte eine Ema-Sprecherin dem Portal. "Wenn es Änderungen gibt, kündigen wir das an." Weder die EMA, das Bundespresseamt noch das Gesundheitsministerium waren vorerst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Spahn erklärte, er habe die Meldung über das 23.-Dezember-Datum zunächst "so gelesen, als wäre sie bestätigt worden" und betonte: "Das ist eine gute Nachricht für die ganze Europäische Union". In jedem Fall sei es das Ziel, nach der Zulassung gemeinsam mit dem Unternehmen "sehr zügig" in die Verteilung innerhalb der Europäischen Union kommen. Das nationale Paul-Ehrlich-Institut unterstütze die EMA bei diesem Prozess. Ab dem heutigen Dienstag (15. Dezember) hätten die Zuständigen einsatzbereit sein wollen, "so dass es zügig losgehen kann", erklärte Spahn und verwies auf entsprechende Rückmeldungen aus den Ländern.

Mit Blick auf Rufe nach einem schnelleren nationalen Vorgehen erklärte Spahn: "Ich wundere mich schon über die Tonlage in diesen Tagen. In der Krise ziehen einige brutal die nationale Karte." Es gehe aber darum, den Weg europäisch gemeinsam zu gehen und gleichzeitig "eine gründliche, ordentliche Zulassung" zu erreichen. "Das Wir ist stärker als das Ich", so Spahn.

December 15, 2020

