Die Porsche Holding Salzburg, Generalimporteur der VW-Konzerns in Österreich und weiteren 28 Ländern, hat heuer 653.300 Neufahrzeuge verkauft, um 14,4 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Der Gebrauchtwagenabsatz belief sich bei stabilen Preisen auf 218.900 Kfz (minus 1,7 Prozent). Damit schlug sich die Porsche Holding besser als der europäische Gesamtmarkt, was sich in gestiegenen Marktanteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...