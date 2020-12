München (ots) - Nach einem plötzlichen Herzstillstand gibt es nur eine Regel: Innerhalb von 2 bis 3 Minuten sofort mit der richtigen Herzdruckmassage beginnen. Diese ersten Minuten sind lebensentscheidend!Bis jedoch der Notarzt eintrifft, vergehen wertvolle Minuten ( ca. 10 - 15 ), in denen das Gehirn durch Sauerstoffmangel irreparabel geschädigt wird. Nur eine korrekt ausgeführte Herzdruckmassage kann jetzt den Patientenretten, nur sie sichert das Überleben bis zum Eintreffen des Notarztes.In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Hagl, dem Herzspezialisten und Leiter der Herzchirurgischen Klinik LMU München, hat die Firma Münchner Firma CFA ein faustgroßes Gerät entwickelt, welches jedem Laien sofort die Herzdruckmassage ermöglicht.Rein mechanisch - ohne Strom oder Batterie - ist der Cardio First Angel jederzeit einsatzbereit. Seine Anwendung ist unkompliziert und einfach, damit die effiziente Herzdruckmassage immer und von jedermann durchgeführt werden kann.Für den Fall des Falles sollte jeder einen Cardio First Angel parat haben: In der Wohnung, im Büro, im Kfz. usw.Pressekontakt:Sebastian Mößmerinfo@cardiofirstangel.com+49 151 28 15 6447Original-Content von: Cardio First Angel UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151339/4791718