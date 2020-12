Prognose: jährliche Umsatzanstiege bei Bestellungen von Lebensmitteln via Internet von 9,8 % 88 % der Konsumenten zufrieden mit Online-Lebensmittel-Bestellungen Google-Suchvolumen für "Lebensmittel bestellen" im Angesicht von Covid19 mit zwischenzeitlichem Anstieg von 1.150 % 24 % der Bundesbürger haben bereits online Lebensmittel eingekauft Hello Fresh im 365-Tages-Rückblick mit Kursgewinn von 229,1 % Die Bestellung von Lebensmitteln via Internet liegt im Trend, der damit erzielte Umsatz soll bis ...

