NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Corona-Lockdown trübt laut Konsumforschern die Freude vieler Deutscher auf das Weihnachtsfest. Laut einer Erhebung des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK gaben 59 Prozent der Befragten - vor allem Ältere - an, dass sie sich dieses Jahr nicht so richtig auf Weihnachten freuen.

Ihnen fehlten insbesondere vorweihnachtliche Rituale wie Weihnachtsfeiern, Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, Treffen mit Freunden oder Kulturveranstaltungen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Gerade Traditionen geben Halt in unsicheren Zeiten, und die Bedeutung von Tradition ist in diesem Jahr gegenüber dem letzten Jahr gestiegen", sagte GfK-Forscherin Petra Stüpitz.

Es gebe aber auch einen gegenläufigen Effekt bei den jüngeren Menschen. Demnach freuen sich 40 Prozent der 18- bis 39-Jährigen mehr auf Weihnachten als sonst. Dies könnte nach Einschätzung der Konsumforscher daran liegen, dass der Wunsch nach einer Pause vom Pandemie-Stress gerade bei jungen Eltern besonders groß ist.

Bei der Befragung gaben außerdem 81 Prozent der Befragten an, die Weihnachtstage zu Hause verbringen zu wollen. 60 Prozent erwarten demnach keinen Besuch. Bei den über 60-Jährigen planten sogar mehr als 90 Prozent, die Festtage in den eigenen vier Wänden zu verbringen./dm/DP/eas