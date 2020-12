Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstagvormittag solide im Plus und notiert wieder über der Marke von 13.300 Punkten. Damit klettert der DAX über ein halbes Prozent. Für gute Laune sorgen unter anderem positive Wirtschaftsdaten aus Asien. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN: A2PSR2) Die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech steigen heute unter hohen Umsätzen in Stuttgart um mehr als 5%. Nachdem Anleger am gestrigen Nachmittag Gewinne mitnahmen ...

