Der erste Corona-Impfstoff hat am Wochenende in den USA die Zulassung erlangt. Er stammt aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Die US-Regierung hat sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Dosen an diesem Impfstoff gesichert. Der US-Pharmakonzern Moderna teilte derweil am Freitag mit, die US-Regierung kaufe weitere 100 Millionen Dosen seines Impfstoff-Kandidaten. Diese Dosen würden im zweiten Quartal 2021 geliefert.Der Moderna-Impfstoff muss von der FDA noch zugelassen werden, eine Entscheidung ...

