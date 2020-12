In den USA spitzt sich die Coronakrise weiter zu. Zuletzt zählte das Land über 200.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer hat die 300.000-Marke überschritten. Um die Lage in den Griff zu bekommen, wird nun über einen erneuten kompletten Lockdown diskutiert. Folglich springt die Peloton-Aktie an. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio ist tief besorgt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Beschränkungen benötigen, ist groß", so de Blasio im Gespräch mit CNN. ...

