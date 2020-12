Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street deutet sich ein ähnlich positiver Handelsstart an wie am gestrigen Montag. Stellt sich nur die Frage, ob der Dow Jones diesmal das Tempo den ganzen Tag über durchhält. Gestern war er ins Minus gedreht. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nvidia, Intuitive Surgical, Netflix, The Trade Desk, Velodyne Lidar, Xpeng, AMD, Baidu, Apple, und Moderna. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.