(shareribs.com) Santa Fe 15.12.2020 - Der Absatz von Cannabis in den US-Bundesstaaten New Mexiko und Colorado hat sich in diesem Jahr weiterhin stark entwickelt. In New Mexico dürfte der Absatz in den letzten beiden Jahren verdoppelt worden sein. Der US-Bundesstaat New Mexico hat vor rund dreizehn Jahren medizinisches Cannabis legalisiert. Die Gesetze, die dies regeln, gelten als strikt, haben die ...

