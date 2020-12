DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 09:15 DE/Nagarro SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,1 zuvor: 38,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,0 zuvor: 46,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,8 *** 09:30 DE/Continental AG, Online-PK im Rahmen der Kapitalmarkttage 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Destatis, Online-PG zu "Wo steht die deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020?" 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Schadenersatzklage wegen Umstrukturierung des zyprischen Bankensektors, Luxemburg *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Jahres-PK (per Livestream) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 41,9 zuvor: 41,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 45,7 zuvor: 45,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 zuvor: 55,6 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 21- und 84-tägiger Laufzeit 10:50 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede zum Thema: "Financial Stability and the Too-Big-To-Fail Institution after the Covid-19 Pandemic" bei einem Webinar der University of Glasgow *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung mit Regierungsbefragung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/50Hertz-CEO Kapferer und Deutsche Umwelthilfe, PK zu Gasnetzplanung und Klimaschutz, Berlin 13:50 DE/Centogene NV, Ergebnis 3Q, Rostock 14:00 DE/Medigene AG, Online-HV *** 14:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 14:00 FI/Nokia Corp, Veröffentlichung Strategie-Update, Espoo *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg; gg 16:30 virtuelle PK, Stuttgart 15:00 DE/Destatis, Online-PG zur Vorstellung des Datenportals "Dashboard Deutschland" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 56,7 *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (per Livestream) im Hamburger Institut für Sozialforschung *** 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin (virtuelles Format) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% ===

