Berlin (ots) - Unterstützungspaket für Ausbildung jetzt nutzen und Wirtschaft zukunftsfähig machenZum Apell des Arbeitgeberpräsidenten, Rainer Dulger (BDA), und des DGB-Chef, Reiner Hoffmann, an die Betriebe, mehr Auszubildende einzustellen, erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Wir haben mit den Ausbildungs- und Übernahmeprämien und mit der Entlastung bei der Ausbildungsvergütung wichtige Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe in dieser schwierigen Zeit getroffen, um betriebliche Ausbildungen weiter zu gewährleisten.Zudem haben wir mit der Liquiditätshilfe des Bundes der Bundesagentur für Arbeit es ermöglicht, auch zukünftig ihren gesetzlichen Auftrag zur Berufsberatung zu erfüllen. Eine gute Berufsausbildung schützt heute wie morgen vor Arbeitslosigkeit. Gut ausgebildete Fachkräfte sind zugleich unser Pfund, dem absehbaren Fachkräftemangel entgegenzuwirken und so die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu sichern.Nun ist es wichtig, dass die finanziellen Möglichkeiten von den Unternehmen genutzt werden. Daher begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich die gemeinsame Initiative der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes, mit der Arbeitgeber und Ausbildungssuchende nochmals nachdrücklich aufgefordert werden, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um zu einander zu finden. Nur so können wir die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und den Wohlstand Deutschlands erhalten."