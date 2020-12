IT-Budget clever entlasten: Mit neuen und gebrauchten Software Lizenzen von U-S-C

Unabhängig ob die Software privat oder gewerblich genutzt werden soll, es muss immer eine legale Lizenzierung erfolgen. Bild: Dipl. Ing. Peter Reiner und Dipl. Betriebswirt Walter Lang, Geschäftsführer von U-S-C GmbH. Seit dem Sommer 2012 ist der Handel mit Gebrauchtsoftware in Deutschland durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs offiziell legal. Damals wurde unter anderem entschieden, dass der Weiterverkauf von Software-Lizenzen nicht von den Herstellern, wie beispielsweise Microsoft, über ihre Lizenzbedingungen eingeschränkt werden darf. Das gilt seitdem auch für Online-Lizenzen, also im Download erworbene Lizenzen. Für alle Gebrauchtsoftwarehändler war dieses Urteil der Ritterschlag. Gebrauchte Software Lizenzen von Microsoft oder Adobe konnten jetzt ohne rechtliche Bedenken gekauft und verkauft werden, solange die im EuGH-Urteil festgelegten Rahmenbedingungen eingehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt teilten sich nur wenige Gebrauchtsoftwarehändler den Markt. Eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich war schon damals die U-S-C GmbH aus München. "Für uns eröffnete dieses Urteil neue Möglichkeiten", erinnert sich U-S-C Geschäftsführer Peter Reiner, "die Rechts- und Auditsicherheit unserer Produkte war uns als SAM- und Lizenz-Experte schon vor dem Urteil sehr wichtig, aber jetzt konnten wir unser Angebotsspektrum noch einmal erweitern." Der Handel florierte. Die Vorteile von Gebrauchtsoftware liegen auf der Hand. Software kann nicht verschleißen. Sie ist gebraucht genauso gut wie neue. Dafür ist sie enorm günstig. Die Reduzierung der Lizenz-Kosten um 30 bis 50 Prozent ist keine Seltenheit. "Ein mittelständisches Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung können mit dem Einsatz von Gebrauchtsoftwarelizenzen durchaus sechsstellige Beträge einsparen", betont U-S-C Geschäftsführer Walter Lang, "und das völlig rechtssicher, legal und neuwertig." Hände weg von zu billigen Softwarelizenzen! Nach dem EuGH-Urteil kamen immer mehr neue Gebrauchtsoftwarehändler auf den Markt mit immer günstigeren Angeboten. Bis zu 80 Prozent einsparen mit dem Einsatz von Gebrauchten Software Lizenzen? Angeblich kein Problem. "Bei solchen Angeboten sollte man sich immer die Frage stellen: Wie ist das möglich? Wo ist der Haken?", so U-S-C Geschäftsführer Peter Reiner, "uns ärgern diese Billigheimer-Angebote maßlos, da sich dahinter nahezu immer fragwürdige Deals verbergen, die in jedem Lizenz-Audit wie ein Kartenhaus zusammenbrechen und dann dem Kunden teuer zu stehen kommen. Diese Vorgehensweise schadet einer ganzen Branche."



Jüngstes Beispiel für die negativen Folgen beim Einsatz von Super-Lizenz-Schnäppchen ist der Software-Lizenz-Anbieter Lizengo. Microsoft war schon länger auf die Geschäfte von Lizengo aufmerksam geworden und setzte Anfang Dezember mit der Durchsuchung der Geschäftsräume von Lizengo einen vorläufigen Schlusspunkt.



Lizengo hatte Software-Keys für Windows 10 und Microsoft Office besonders günstig über EDEKA angeboten. Nur rund 1/3 des normalen Marktpreises mussten Kunden zahlen. Allerdings, wie sich letztendlich herausstellte, mit dubiosen Produkt-Keys, die scheinbar schon zur Aktivierung verwendet worden sind. Damit dürfte jetzt aber Schluss sein. Lizengo hat Insolvenz angemeldet. "Das Problem ist nun für den Käufer, dass er bei Falschlizenzierung selbst in der Haftung ist und die Verantwortung nicht mehr auf den inzwischen insolventen Händler abschieben kann", erklärt U-S-C Geschäftsführer Peter Reiner das Dilemma, "Unter- und Falschlizenzierung ist strafbar und könnte der Geschäftsführung des jeweiligen Unternehmens in einem Audit sehr teuer zu stehen kommen." So kaufen Sie gebrauchte Software richtig! Dabei ist es ganz einfach rechts- und auditsicher mit gebrauchten Softwarelizenzen das IT-Budget zu reduzieren. Schon vor Jahren veröffentlichte U-S-C eine Checkliste mit fünf entscheidenden Punkten zum rechtssicheren Kauf von gebrauchten Microsoft Software Lizenzen Das firmeneigene Prüfsiegel garantiert deren Einhaltung: Autorisierungsnummer, Vertragsnummer und Lizenznummer sind bekannt Der Verkäufer der gebrauchten Software muss nachweisen, dass er die Lizenznummer besitzt. Dafür geeignet sind nur die Original Microsoft Vertragsnummern, die auf den neuen Besitzer übergehen. Im Falle eines Microsoft SAM Audits müssen sie vom neuen Besitzer vorgelegt werden. Lückenlose Lizenz-Transfer-Kette bis zum Erstbesitzer Wer bei U-S-C gebrauchte Software kaufen will, kann sich auf die lückenlose Herkunft der Lizenz verlassen. Diese wird im Falle eines Microsoft Software Audits dringend benötigt. Nicht geeignet sind dagegen TÜV-Zertifikate, Notarurkunden oder scheinbare Bestätigungen von Wirtschaftsprüfern. Diese Angebote weisen oftmals auf unseriöse Anbieter hin. Lizenz-Übertragungs-Formular Bei der U-S-C GmbH erhalten Käufer das Lizenz-Übertragungs-Formular. Außerdem die Vernichtungserklärung mit der Originalunterschrift vom Erstbesitzer der Software. Bevollmächtigte Händler dürfen Nachweisdokumente dieser Art nicht unterzeichnen. Nur so gehen alle Rechte an der gebrauchten Software von Microsoft an den neuen Eigentümer über. Und eine vermeintlich sichere Hinterlegung bei einem Wirtschaftsprüfer ist auch nichts mehr wert, wenn der Händler inzwischen insolvent sein sollte. EU-Lizenz und sichere Software-Keys Software-Lizenzen aus Nicht-EU-Staaten gehören nicht zum Angebot von U-S-C. Denn diese Verkäufe sind nach den aktuellen Lizenzregeln nicht zulässig. Sie gelten ausschließlich für das Gebiet der EU oder eines anderen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR. Microsoft Audit Vorgaben Für Microsoft ist die Software im Audit kein Problem, solange das unbefristete Nutzungsrecht durch den Rechteinhaber eingeräumt wurde. Ergänzend müssen dafür die Autorisierungs-/ Vertragsnummer und die Lizenznummer konkret nachweisbar sein. Weitere Kopien des Computerprogramms sind nicht erlaubt und die persönlich unterzeichnete Verzichtserklärung des ursprünglichen Lizenznehmers / Ersterwerbers liegt beim Kauf über U-S-C vor. Handelt es sich dann noch um EU-Lizenzen, sind Käufer auf der sicheren Seite.

Mittelstand spart seit über 15 Jahren IT-Kosten dank U-S-C Bei der U-S-C GmbH profitieren Kunden, mittelständische Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, seit über 15 Jahren von der fairen und transparenten Beratung. "Gebrauchte Software-Lizenzen aus unserem Hause weisen eine lückenlose Lizenz-Transfer-Kette auf. Sie verfügen über ein Lizenz-Übertragungsformular sowie die Vernichtungserklärung mit der Originalunterschrift des Erstbesitzers. Alle unsere gebrauchten Software-Lizenzen sind außerdem mit dem Qualitätssiegel der Initiative Mittelstand prämiert. Das alles garantiert, dass die Lizenzen zu 100 Prozent auditsicher sind." sagt Geschäftsführer Peter Reiner. Die Lizenz-Sicherheit wird auch durch die Kooperation mit KPMG garantiert. Die KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Das Team der U-S-C GmbH wurde in einem KPMG SAM Lizenz Workshop qualifiziert und ausgebildet. Dazu gehörten die Server Virtualisierung, die Lizenzmobilität sowie die Vorgehensweise von Microsoft im Falle eines Lizenzaudits. Möchten Sie ein individuelles Angebot erhalten und wissen, wie Sie mit Server Zugriffslizenzen ihr IT-Budget schonen? Sie denken über die On Premise Nutzung nach und brauchen persönliche Beratung von Experten? Dann sollten Sie mit U-S-C Kontakt aufnehmen. Kauf Tipps für gebrauchte Software Lizenzen | U-S-C (u-s-c.de) Software Asset Management | Lizenz Prüfung| Software Handel B2B | U-S-C (u-s-c.de) Microsoft-Lizenz-Audit-Lizenzplausibilisierung | U-S-C (u-s-c.de) Enthaltene Werte: DE0008467440,DE0009653394,XC0009677409,XD0002747026,CH0420019983

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )