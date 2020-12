Ähnlich wie Amazon, Tencent und US-Konkurrent Alphabet (Google) plant Baidu Insidern nach ein Engagement in der Mobilitätssparte. Auch ein Gemeinschaftsunternehmen mit anderen Autoherstellern, an dem Baidu die Mehrheit hält, kommt ebenso infrage. Ein Blick auf den Kursverlauf der Baidu-Aktie stimmt zunehmend positiv, nach einem coronabedingten Tief bei 82,00 US-Dollar konnte das Wertpapier zuletzt über wichtige Hürden wie zum Beispiel bei 155,50 US-Dollar zulegen und steuert zielstrebig auf seine Jahreshochs aus Anfang 2019 zu. Gelingt es per Wochenschlusskurs und das kürzlich aufgestellte Kaufsignal zu untermauern, dürfte sich mittelfristig weiteres Kurspotenzial entfalten ...

