NanoRepro AG: NanoRepro AG gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt



15.12.2020 / 16:15

NanoRepro AG gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt Vorstand und Aufsichtsrat wird für 2019 Entlastung erteilt

Rainer Barth wird neues Aufsichtsratsmitglied

Weiteres Genehmigtes Kapital 2020 beschlossen

Corona-Schnelltest starker Umsatztreiber im bisherigen Geschäftsjahr 2020 Marburg, 15. Dezember 2020. Die Aktionäre der NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) haben in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Montag sämtlichen Tagesordnungspunkten jeweils mit großer Mehrheit zugestimmt. Dem Vorstand des Unternehmens wurde einstimmig Entlastung erteilt, der Aufsichtsrat wurde mit nahezu 100 % entlastet. Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurde Herr Rainer Barth anstelle von Herrn Dr. Michael Kern, der nicht mehr für das Amt kandidiert hatte, mit 99,99% neu in den Aufsichtsrats gewählt. Zudem wurde ein weiteres Genehmigtes Kapital 2020 beschlossen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.nanorepro.com) veröffentlicht.



Der CEO der Gesellschaft, Lisa Jüngst, gab den zugeschalteten Aktionären und Aktionärsvertretern einen Überblick über das Geschäftsjahr 2019. Zudem berichtete sie über die bisherigen Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr 2020, insbesondere in Bezug auf das Covid-19-Test-Geschäft. "Durch die Einführung unseres eigenen Corona-Antigen-Tests unter unserer Marke "NanoRepro" erschließen sich uns vor allem international und im Tender-Business neue, vielversprechende Vertriebsmöglichkeiten", so Lisa Jüngst. Dr. Olaf Stiller, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer der NanoRepro AG, lobte den Einsatz des Teams "Ich möchte mich im Namen aller Aufsichtsräte bei Lisa Jüngst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NanoRepro AG für die herausragende Leistung der letzten Wochen und Monate bedanken."



Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper und mehrere Corona-Antigen-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie unterschiedliche Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

Email: juengst@nanorepro.com

