Mainz (ots) - Woche 51/20Mittwoch, 16.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Terra XFaszination UniversumDie Reise zum Rand der WeltDeutschland 20206.10 Terra XFaszination UniversumIm Sog des Schwarzen LochsDeutschland 20206.55 Hightech für den AlltagAufzug, Rolltreppe & Co.Deutschland 20187.40 Hightech für den AlltagHeizung, Kühlschrank & Co.Deutschland 20188.25 Genial konstruiertSuper-Schleusen und Mega-DämmeGroßbritannien 20189.10 Genial konstruiertMega-BautenGroßbritannien 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 201523.10 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der MachtDeutschland 201823.55 Im Niemandsland - Was Korea teiltSüdkorea 20150.35 heute journal1.05 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDer LogistikerAustralien 20201.50 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDer GeldwäscherAustralien 20202.35 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDie SchmugglerAustralien 20203.20 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDer TerroristAustralien 20204.05 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDer ProgrammiererAustralien 20204.55 Escobars Erben - Die unsichtbaren DrogenbosseDer KommandantAustralien 2020Donnerstag, 17.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Kinder der Gewalt - Guatemalas JugendbandenFrankreich 20196.20 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und ProstitutionGroßbritannien 20197.05 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 20187.35 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20168.25 ZDF-HistoryIm Schatten der Macht - Die Frauen der RegierungschefsDeutschland 20179.10 ZDF-HistoryKinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern.Deutschland 20209.55 ZDF-HistoryHollywoods wahre PrinzessinnenDeutschland 201910.40 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.10 Montezuma - Legendärer Herrscher der AztekenGroßbritannien 200923.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der PyramidenstadtGroßbritannien 20160.40 heute journal1.10 Faszination Urzeit - Verlorene WeltenFrankreich 20192.35 Terra XDie ersten MenschenVom Wald in die SavanneFrankreich 20173.20 Terra XDie ersten MenschenAus Afrika in die ganze WeltFrankreich 20174.05 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach AustralienGroßbritannien 20094.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach EuropaGroßbritannien 2009Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4792002