(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.12.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX zieht an, unter anderem gestützt von Nordex und Aixtron. An der Wall Street geht es für Apple kräftig nach oben. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 13.349 Punkte, gestützt von Volkswagen Daimler und Continental. Papiere von Delivery Hero, Merck und Linde rutschten ab. Der ...

