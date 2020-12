DJ Eat Beyond Global Holdings meldet positive Entwicklung bei einem ihrer Portfoliounternehmen - Aufwärtstrend der Aktie intakt

DGAP-Media / 2020-12-15 / 17:00 *Eat Beyond Global Holdings meldet positive Entwicklung bei einem ihrer Portfoliounternehmen - Aufwärtstrend der Aktie intakt* _Seit der Ankündigung der kanadischen Regierung, die Herstellung und den Verkauf von Einwegplastik bis 2021 zu verbieten, stieg der Kurs der Aktien des Eat-Portfoliounternehmens Good Natured, der am 6. Oktober noch bei 0,14 Dollar lag, in weiterer Folge auf einen Kurs von aktuell 1,07 Dollar._ Die erst vor wenigen Tagen an deutschen Börsenplätzen und an der Heimatbörse in Toronto gelistete Aktie der *Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038; WKN: A2QHMZ)* hat schon in den frühen Stunden ihres noch jungen Börsenlebens für Attraktion, hohe Handelsvolumina und heftiges Analysteninteresse gesorgt. Wir haben es hier mit einem der bedeutendsten Börsengänge der letzten Jahre zu tun und deuten das aktuelle Kursniveau und die momentane Marktkapitalisierung unterhalb von 40 Millionen Euro als erstklassige Gelegenheit zum Einstieg. Wer jetzt investiert, sollte mit seinem Investment gute Aussichten auf Kursvervielfachungen in den nächsten Monaten und Jahren haben. Eat Beyond Global Holdings ist das erste und bis heute einzige Unternehmen in Kanada, das sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von lukrativen Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen im Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel richtet. Dieser Sektor umfasst pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte. Seit Anfang November, dem Zeitraum des Erstlistings, befindet sich die Aktie in einem steilen Aufwärtstrend. Von 0,45 Euro brach der Titel bis auf über 1,60 Euro aus. Zur Stunde konsolidiert die Aktie um den Support von 1,40 Euro. Die Rallyebewegung ist weiter intakt und Investoren sichern sich zwischen 1,20 Euro und 1,60 Euro reizvolle Chancen auf Kurssteigerungen in den kommenden Monaten und Jahren. *Milliardenmarkt "Alternative Food" für Anleger hoch interessant! * Der bis Mitte des Jahrhunderts erwartete Anstieg der Weltbevölkerung auf über 9,5 Milliarden Menschen und der zunehmende Verzehr tierischer Lebensmittel sind eine der größten globalen Herausforderungen für die Sicherung der Versorgung der Menschheit. Die Nutzung neuer pflanzlicher Proteinzutaten anstelle von tierischen Eiweißpräparaten kann ein wichtiger Teil der Lösung sein, da die Produktion tierischer Eiweiße rund fünfmal so viel Fläche benötigt wie die Gewinnung von Pflanzenproteinen. Die Zeit ist reif, dass die alternativen Warengruppen von Nischen- zu Mainstream-Märkten anschwellen. Bislang waren es auf Erzeugerseite vor allem Startups, welche die Nachfrage nach fleischlosen Lebensmitteln bedienten, denen eine besondere Umweltverträglichkeit attestiert wird. In jüngster Zeit investieren auch immer mehr Großunternehmen der Food-Branche in die Einführung von innovativen Lebensmittelprodukten. Für das Geschäft mit pflanzenbasierten Proteinen erwartet beispielsweise die Schweizer Großbank UBS eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 Prozent bis 2030, für Online-Lieferdienste und eine digitalisierte Landwirtschaft je 16 Prozent, für die Saatgutbehandlung 13 Prozent und die Saatgutforschung 9 Prozent. Insgesamt soll das Marktvolumen innovativer Ernährung von derzeit 135 Milliarden US-Dollar auf über 700 Milliarden US-Dollar steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent entspricht. Hersteller alternativer Lebensmittel, etwa aus Algenkulturen oder dem Labor, werden einer Studie der Credit Suisse zufolge für Anleger zunehmend interessanter. Innovationen wie vertikale Landwirtschaft - damit ist der Anbau von Lebensmitteln in mehrstöckigen Gebäuden in der Stadt gemeint -, im Labor erzeugtes Essen, Algenkulturen sowie die neuen digitalen Möglichkeiten sind im Trend. Internationale Branchenexperten postulieren, dass ein grundlegender Wandel der globalen Nahrungsproduktion notwendig ist. Die heutige Landwirtschaft sei aufgrund des hohen Wasserverbrauchs, der Landnutzung und des Schadstoffausstosses nicht nachhaltig. Wir reden also beim Alternative Food Segment von einem milliardenschweren Wachstumsmarkt mit immensen Zukunftschancen. Und genau in diesem Sektor positioniert sich die Beteiligungsgesellschaft Eat Beyond Global exzellent durch ein schon heute beeindruckendes Depot mit vielversprechenden Einzelinvestments in die Branchengrößen und die Marktführer von Morgen. Wegen der Diversifizierung in zahlreiche Beteiligungsobjekte minimiert das Unternehmen sein Investitionsrisiko, kann aber durch kluge Due Dilligence überdurchschnittlich von der künftigen Breite des Marktes in Form von Anteilen an unterschiedlich strukturierten hoffnungsvollen Global Playern profitieren. Das ist eine überaus intelligente Doppelstrategie. Aktuell gibt das Unternehmen bekannt, dass seine Portfoliofirma Good Natured Products Inc. enorm an Zugkraft zulegen konnte seit der kanadischen Regierung in ihrer Ankündigung vom 7. Oktober ihre Pläne für das Verbot von Einwegplastik bis 2021 vorgelegt hat. Im Anschluss an die Ankündigung stieg der Kurs der Aktien von Good Natured, der am 6. Oktober noch bei 0,14 Dollar lag, in weiterer Folge auf einen Kurs von aktuell 1,07 Dollar. Good Natured zählt in Nordamerika mit seinem Produktsortiment von über 385 umweltfreundlichen Lebensmittelverpackungen auf pflanzlicher Basis für Haushalts- und Unternehmensprodukte, Lebensmittelverpackungen, Mitnahmebehälter für Restaurants und Selbstabholer, sowie Behälter für den medizinischen und industriellen Bedarf zu den führenden Herstellern und Vertriebsunternehmen in diesem Marktsegment. "_Unsere Erstinvestition in Good Natured hat bereits eine rund zehnfache Rendite abgeworfen. Wir sind laufend damit beschäftigt, die Makro- und Mikrotrends in den Bereichen Lebensmitteltechnologie, pflanzliche Produkte und alternative Proteine auszuloten; dabei spielen auch Zulieferfirmen wie Good Natured eine maßgebliche Rolle_", so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. *Empfehlung* Über Eat Beyond Global Holdings können Privatinvestoren in den aufstrebenden Wachstumsmarkt "Alternative Food" investieren, ohne sich auf ein zu hohes Risiko durch Einzelinvestments in spezifische Unternehmen einzulassen. Der Anleger kauft sich somit in die Breite des Marktes ein und minimiert dadurch einerseits seine Verlustgefahren, steigert andererseits aber auch seine Aussichten auf überdurchschnittliche Partizipation an der Entwicklungsdynamik der Gesamtbranche. Hier profitiert er von der ausgezeichneten Expertise des Managementteams. Der internationalen Forderung nach ethischer Ernährungssicherheit entspricht mittlerweile ein unglaubliches Wachstum in diesem Bereich. Eat Beyond Global konzentriert sich darauf, Schlüsselinvestitionen in ausgewählten Regionen zu ermitteln, die den Zugang zu den besten Möglichkeiten im Segment "Alternative Food" bieten. Eat Beyond wurde gegründet, um es einfach zu machen, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren und Privatanlegern Zugang zu den besten Unternehmen des Sektors zu verschaffen. Dieser Bereich hat ein enormes Interesse seitens des Marktes für Marken wie Beyond Meat verzeichnet, doch das war tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Vielfalt an Innovationen, die in diesem Sektor stattfinden, ist überwältigend. Eat Beyond ist der erste Investment-Emittent in Kanada, der sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen in diesem Sektor richtet, der pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte beinhaltet. *Wir empfehlen, Kurse zwischen 1,40 Euro und 1,60 Euro zum Positionsaufbau zu nutzen. Das Upside Potential ist erheblich. * *Deshalb empfehlen wir Positionen in diesen Wert aufzubauen. Eat Beyond Global Holdings ist ein intelligenter Stockpick, eine erstklassige unterbewertete Gesellschaft und aktuell genau die richtige Strategie im Alternativ Food Segment.* *Über das Unternehmen* Eat Beyond Global Holdings Inc. ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel setzt, in die Zukunft der Lebensmittelindustrie zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, vom Wachstum einer boomenden Branche zu profitieren und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Anleger-Research.de Disclaimer Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Research auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. 