Novartis hat mit seinem Augenmittel Beovu auch in einem zweiten Phase-3-Programm die gesteckten Ziele erreicht. Das Augenmittel wurde bei Patienten eingesetzt, die am sogenannten diabetischen Makulaödem (DME) leiden, einer Netzhauterkrankung, die durch die Zuckerkrankheit hervorgerufen wird. In der Phase-3-Studie Kestrel wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Beovu (Brolucizumab) in zwei verschiedenen Dosierungen untersucht. Nach Kite ist Kestrel die zweite zulassungsrelevante Phase-3-Studie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...