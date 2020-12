DJ Tina Schäfer wird Geschäftsführerin der Vogel Corporate Solutions

Würzburg/Berlin (pts037/15.12.2020/17:30) - Tina Schäfer (48), bisher Chief Operations Officer der Vogel Corporate Media GmbH (VCM), wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Geschäftsführerin (CEO) berufen. Gleichzeitig wird zu diesem Termin die VCM in Vogel Corporate Solutions GmbH (VCS) umbenannt.

Tina Schäfer ist seit September 2012 in der Vogel-Gruppe tätig und hat seitdem den Aufbau von Vogel Corporate Media in unterschiedlichen Führungsrollen vorangetrieben. Dabei hat sie die enge Verzahnung mit der Unternehmensgruppe ausgebaut. VCM ist eine 100%-Tochter der Vogel Communications Group mit 22 Mitarbeitern und hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie einen zweiten Agentur-Standort in Würzburg.

Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

December 15, 2020 11:31 ET (16:31 GMT)