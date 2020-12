Bereits am 11. November haben wir über eine Prognoseerhöhung bei der Kölner DocCheck AG (ISIN: DE000A1A6WE6; A1A6WE) berichtet. So gab die Firma pünktlich zum Karnevalsbeginn bekannt, dass beim Gesamtjahresumsatz für das Jahr 2020 statt einer Spanne von 38 Millionen Euro bis 42 Millionen Euro nunmehr 43 Millionen Euro bis 48 Millionen Euro erwartet werden. Nur gut einen Monat nach dieser Meldung schraubten die Rheinländer ihre offiziellen Erwartungen für die laufenden zwölf Monatsperiode nochmals deutlich nach oben. Demnach geht das Management rund um CEO Frank Antwerpes nun von Erlösen im Volumen von 53 Millionen Euro bis 56 Millionen aus.Die jüngste Unternehmensmeldung ist durchaus bemerkenswert, da eine derart signifikante Anhebung in einer derart kurzen Zeitspanne auf ein extrem starkes operatives Geschäft hindeutet. Zudem dürfte das Controlling der Kölner Firma bereits am 11. November einen sehr guten Überblick über den Geschäftsverlauf der ersten zehn Monate gehabt haben, weshalb der aktuelle Boom beim Unternehmen sehr wahrscheinlich die Geschäftsleitung eindeutig positiv überrascht haben dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...