BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu will offenbar in den bereits gut bestückten Markt für Elektroautos einsteigen und verhandelt mit Partnerunternehmen. Bereits seit einigen Tagen steigt die Aktie von Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU) wieder kontinuierlich. Nun gibt es Spekulationen, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...