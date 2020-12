(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.12.2020 - Biotech-Aktien können am Dienstag nicht auf den Vortagesgewinnen aufbauen und zeigen sich überwiegend leichter. Im deutschen Handel verlieren Evotec und MorphoSys. An der Wall Street konsolidiert der Sektor ebenfalls. Der DAX klettert kurz vor Handelsschluss um 1,1 Prozent auf 13.364 Punkte, gestützt von Volkswagen Daimler und Continental. Delivery ...

Den vollständigen Artikel lesen ...