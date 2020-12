DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.521,50 +0,50% -5,97% Stoxx50 3.072,61 -0,07% -9,71% DAX 13.362,87 +1,06% +0,86% FTSE 6.513,32 -0,28% -13,40% CAC 5.530,31 +0,04% -7,49% DJIA 30.063,25 +0,68% +5,34% S&P-500 3.674,90 +0,75% +13,75% Nasdaq-Comp. 12.522,29 +0,66% +39,56% Nasdaq-100 12.521,08 +0,47% +43,38% Nikkei-225 26.687,84 -0,17% +12,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,25 -14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,60 46,99 +1,3% 0,61 -15,1% Brent/ICE 50,74 50,29 +0,9% 0,45 -16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.849,06 1.828,00 +1,2% +21,06 +21,9% Silber (Spot) 24,46 23,88 +2,5% +0,59 +37,0% Platin (Spot) 1.031,50 1.009,85 +2,1% +21,65 +6,9% Kupfer-Future 3,53 3,52 +0,2% +0,01 +24,9%

Nachdem die Ölpreise zu Wochenbeginn mit den beginnenden Corona-Impfungen und der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage auf den höchsten Stand seit März geklettert waren, geht es aktuell weiter nach oben. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet aber damit, dass es noch einige Monate dauern wird, bis die Impfungen gegen das Coronavirus die globale Ölnachfrage ankurbeln. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht senkte die IEA ihre Prognose für die Erholung der Ölnachfrage im Jahr 2021 leicht. Die weltweit weiter rasant steigende Zahl an Neuinfektionen und die erneut verhängten Lockdowns treiben den Goldpreis an. Dazu kommen die Sorgen, ob es tatsächlich noch eine Einigung auf ein neues Hilfspaket geben wird.

FINANZMARKT USA

Hinweise auf eine mögliche Annäherung bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket verhelfen der Wall Street am Dienstag zu Kursgewinnen. Die Zeit für den Kongress werde wegen der anstehenden Weihnachtspause jedoch langsam knapp, so ein Teilnehmer. Parlamentarier einer überparteilichen Gruppe drängen darauf, ein geschrumpftes Hilfspaket von 748 Milliarden Dollar anzustreben, das die weniger umstrittenen Elemente umfasst. Derweil hat der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden anerkannt. Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten war zuvor durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten lieferten ein uneinheitliches Bild. Gleichwohl sind die Blicke bereits auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Für die Apple-Aktie geht es 3,7 Prozent nach oben. Der US-Konzern will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Papiere von Eli Lilly legen deutlicher zu. Der US-Pharmakonzern hebt den Ausblick für das laufende Jahr an und geht dank einer Erweiterung seines Arzneimittelportfolios und der Nachfrage nach Covid-19-Behandlungen optimistisch ins kommende Jahr. Das Unternehmen kauft zudem die Prevail Therapeutics Inc für 1,04 Milliarden Dollar. Je Aktie liege der Preis bei 26,50 Dollar. Die Aktien von Prevail Therapeutics schießen um 81,2 Prozent auf 22,66 Dollar nach oben.

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag nach oben. Es stützten vor allem gute Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung, wo sich die konjunkturelle Erholung weiter beschleunigte. Auch dürften einige Anleger weiter auf eine Einigung bei den Post-Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel hoffen. Es waren mit den Automobilwerten und den Stahl-Titeln die Unternehmen der "Old Economy", die gesucht waren. Das Umfeld bleibt allerdings schwierig: Nach Deutschland haben nun auch die Niederlande einen harten Lockdown angekündigt. VW-Aktien gewannen 7,6 Prozent - hier wurde von Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass VW-Vorstandschef Herbert Diess den Konzern auch in den nächsten Jahren führen wird. Auch Aussagen zur geplanten Effizienz-Steigerung und der Optimierung der Materialkosten wurden positiv bewertet. Der Sektorindex gewann 3 Prozent. Gefragt waren zudem die Stahlwerte nach einer Anhebung der Prognose durch Outokumpu. Die Titel gewannen 13,8 Prozent. Eine stärker als erwartete Erholung der Nachfrage im vierten Quartal und ein verbessertes Preisniveau sorgten auch beim Stahlhändler Klöckner & Co (plus 4 Prozent) für Zuversicht. Thyssenkrupp zogen um 6,8 Prozent an und Arcelormittal um 7,3 Prozent. Für H&M ging es nach Umsatzzahlen 2,9 Prozent nach unten. Einen echten Befreiungsschlag erlebte die Aktie von Ceconomy, für sie ging es um 25,1 Prozent nach oben. Hier wurde ein jahrelanges Gerangel zwischen dem Unternehmen und der Gründerfamilie von Media Markt, Kellerhals, beigelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27h Mo, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,2149 +0,03% 1,2142 1,2128 +8,3% EUR/JPY 126,01 -0,25% 126,35 126,18 +3,4% EUR/CHF 1,0770 -0,01% 1,0782 1,0773 -0,8% EUR/GBP 0,9047 -0,68% 0,9105 0,9097 +6,9% USD/JPY 103,72 -0,29% 104,06 104,04 -4,7% GBP/USD 1,3429 +0,73% 1,3340 1,3331 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,5238 -0,10% 6,5377 6,5344 -6,4% Bitcoin BTC/USD 19.374,50 +0,45% 19.163,75 19.163,25 +168,7%

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gibt es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung. Der Dollar-Index zeigt sich knapp behauptet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Einträchtig abwärts ist es am Dienstag mit den Aktienindizes in Ostasien und Australien gegangen. Dabei hielten sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo Technologieaktien besser liefen als der breite Markt, die Abgaben aber in Grenzen. Die Sorgen vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie ließ keine Kauflaune aufkommen. In Südkorea drohen wieder Maßnahmen zum Einhalten sozialer Distanz, nachdem es zu einer lokalen Ausweitung der Infektionszahlen gekommen ist. In Tokio büßte der Nikkei-Index nach einer Erholung im Späthandel lediglich 0,2 Prozent ein. Für etwas Zuversicht könnte hier gesorgt haben, dass die Regierung Berichten zufolge über ein mögliches drittes Maßnahmenpaket zur Dämpfung der Folgen der Pandemie nachdenkt. Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls leichter. Dass die Industrieproduktion im November in China im Jahresvergleich einen Tick stärker als erwartet um 7 Prozent angezogen hatte, sorgte für keinen stärkeren positiven Impuls. Auch nicht, dass die Einzelhandelsumsätze den vierten Monat in Folge zulegten. Es ist ohnehin bereits bekannt, dass die Wirtschaft in China längst wieder brummt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Leonhard Birnbaum wird neuer Eon-Chef

Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum wird die Nachfolge von Johannes Teyssen an der Spitze des DAX-Unternehmens antreten. Der Aufsichtsrat der Eon SE hat den für die Innogy-Integration zuständigen Chief Operating Officer mit Wirkung zum 1. April 2021 zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen, teilte der Konzern mit.

Eon-Chef Teyssen schließt Wechsel in Aufsichtsrat aus

Der vorzeitig scheidende Eon-Chef Johannes Teyssen hat einen Wechsel in den Aufsichtsrat des Konzerns ausgeschlossen. Er halte es "nicht für richtig, dass ein CEO direkt den Aufsichtsratsposten übernimmt", sagte eine Unternehmenssprecherin zu Dow Jones Newswires nach einer Sitzung des Eon-Aufsichtsrats. "Teyssen schließt einen Wechsel für sich direkt aus."

RWE liefert 13 Jahre lang britischen Offshore-Strom an Eon

Der Energieversorger RWE liefert auch künftig Offshore-Strom an die britische Tochter des DAX-Unternehmens Eon. Beide Seiten unterzeichneten einen 13-jährigen Stromliefervertrag für den Meereswindpark Humber Gateway, zu dem bereits eine Vereinbarung besteht. Diese läuft 2022 aus. Mit dem neuen Power Purchase Agreement (PPA) nimmt Eon UK bis 2035 die gesamte Stromerzeugung des Parks vor der Küste von East Yorkshire ab. Das schließt Grünstromzertifikate ein, sogenannte Renewable Obligation Certificates (ROCs).

EMA will am 21. Dezember über Corona-Impfstoff beraten

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) will bereits am 21. Dezember über eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer beraten. Das außergewöhnliche Treffen des zuständigen Ausschusses für Humanarzneimittel CHMP werde dann "wenn möglich" stattfinden, teilte die Behörde mit. "Das für den 29. Dezember geplante Treffen wird, wenn nötig, beibehalten."

Brenntag ernennt Ewout van Jarwaarde zum Chief Transformation Officer

Der Aufsichtsrat der Brenntag AG hat Ewout van Jarwaarde als neues Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer (CTO) des Chemikalienhändlers berufen. Der 37-jährige Niederländer übernimmt die neu geschaffene Position des CTO zum 1. Januar 2021 und wird für die Umsetzung des globalen Transformationsprogramms "Project Brenntag" verantwortlich sein, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Ceconomy geht "mit gestärkter Brust" in Lockdown

Ceconomy geht "mit gestärkter Brust" in den neuen Lockdown, sagte Ceconomy-CEO Bernhard Düttmann in der Online-Pressekonferenz. Der Konzern habe im ersten Geschäftsquartal in seinen Elektronikfachmärkten Media-Markt und Saturn "bis gestern" auch im Dezember beschleunigte Umsätze gesehen, der gute Trend von Oktober und November habe sich fortgesetzt.

Deutz einigt sich mit IG Metall und investiert in deutsche Standorte

Der Motorenbauer Deutz hat sich mit der IG Metall auf einen Ergänzungstarifvertrag geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, erklärt er sich in dem auf drei Jahre befristeten Vertrag zu Investitionen von 41 Millionen Euro in die deutschen Standorte bereit und gibt Beschäftigungs- und Standortsicherungen für die Betriebe Köln, Herschbach und Ulm. Im Gegenzug stimmen die Arbeitnehmervertreter Personalkosteneinsparungen durch eine unentgeltliche Arbeitszeiterhöhung und weiteren finanziellen Beiträgen aller Mitarbeiter während der Vertragslaufzeit zu.

Dürr-CEO wird ab Januar auch Chef der Tochter Homag

Dürr-Vorstandschef Ralf W. Dieter übernimmt zum 1. Januar in Personalunion auch die Unternehmensführung der Tochtergesellschaft Homag. Deren bisheriger Vorstandschef Pekka Paasivaara scheide wie angekündigt zum Jahresende aus, heißt es in einer Mitteilung des Anlagenbauers.

Klöckner & Co hebt Ausblick für operatives Ergebnis 2020 an

Eine stärker als erwartete Erholung der Nachfrage im vierten Quartal und ein verbessertes Preisniveau sorgen für Zuversicht beim Stahlhändler Klöckner & Co. Der SDAX-Konzern hob seinen Ausblick für das operative Ergebnis 2020 an und geht von einem guten Start ins neue Jahr aus.

Vossloh will weiter wachsen und operative Profitabilität steigern

Der Bahntechnikkonzern Vossloh sieht sich dank der Verlagerung von mehr Verkehr auf die Schiene gut für die Zukunft gerüstet. Für das kommende Geschäftsjahr plant die Vossloh AG derzeit mit einem Konzernumsatz in einer Spanne von 850 bis 925 Millionen Euro im Vergleich zu den für das laufende Jahr in Aussicht gestellten rund 870 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen auf seinem Capital Markets Day mitteilte.

Swiss Re: Katastrophenschäden 2020 auf 83 Mrd Dollar gestiegen

Das Jahr 2020 kommt die Versicherer weltweit teuer zu stehen - nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen zahlreicher schwerer Katastrophen. Nach einer Einschätzung des Rückversicherers Swiss Re war 2020 das Jahr mit dem bislang fünfthöchsten Aufkommen an versicherten Katastrophenschäden seit 1970. Hurrikane, Unwetter und Waldbrände trugen dazu bei, dass die Summe der versicherten Schäden 2020 um knapp ein Drittel zum Vorjahr auf 83 Milliarden US-Dollar zunahm.

FDA bezeichnet Modernas Covid-19-Impfstoff als hochwirksam

Der vom Biopharma-Unternehmen Moderna entwickelte Covid-19-Impfstoff ist nach Aussage der US-Gesundheitsbehörde FDA hochwirksam. Wie aus den jüngsten Daten hervorgeht, die die Moderna Inc bei der Food and Drug Administration (FDA) eingereicht hat, setzt die Wirkung des Impfstoffs bereits nach der ersten Dosis ein und verhindert asymptomatische Infektionen.

Eli Lilly hebt Ausblick 2020 an

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co wird zuversichtlicher für 2020. Das Unternehmen hob den Ausblick für das laufende Jahr an und geht dank einer Erweiterung seines Arzneimittelportfolios und der Nachfrage nach Covid-19-Behandlungen optimistisch ins kommende Jahr.

Eli Lilly übernimmt Prevail Therapeutics für bis zu 1,04 Mrd USD

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme. Für bis zu 1,04 Milliarden US-Dollar kauft die Eli Lilly eigenen Angaben zufolge die Prevail Therapeutics Inc. Je Aktie liege der Preis bei 26,50 US-Dollar. Mit dem Kauf erhält das Unternehmen aus Indianapolis Zugriff auf diverse Gentherapien, unter anderem gegen Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen.

