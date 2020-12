Für die Aktionäre der Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55; WKN: A0TGJ5) verlief das aktuelle Börsenjahr recht enttäuschend. So hat das Papier seit letztem Silvester trotz einer allgemein starken Performance bei Batterieherstellern um rund 10 % an Wert eingebüsst. Damit wurde der steile Aufwärtstrend zwischen dem Frühjahr 2018 und Ende 2019, der in der Spitze zu einem Kursgewinn von mehr als 500 % geführt hat, nicht fortgesetzt. Auch wenn die in Ellwangen ansässige Firma seit ihrem letzten Börsengang nun erstmals eine signifikante Dividende ausschütten möchte, so bleiben doch erhebliche Zweifel bei vielen Investoren bestehen.So bleiben vielen Anteilseignern die Vorwürfe von Leerverkäufern, welche in diesem Jahr in drastischer Art und Weise getätigt wurden, nach wie vor in Erinnerung. So war in einem Shortseller-Bericht zu lesen, dass zahlreiche chinesische Wettbewerber dem deutschen Unternehmen Marktanteile in aggressiver Art und Weise streitig machen. Auch wenn einzelne Punkte nicht zutreffen sollten, so ist es durchaus realistisch, dass Varta künftig durch die Konkurrenz aus dem fernen Osten stärker unter Druck gerät. Dies gilt nicht nur für die Umsatzsituation, sondern insbesondere auch für die Margen, da Produzenten aus dem Fernen Osten auch in dieser Branche für ihre Strategie bekannt sind, sich über den preislichen Wettbewerb gegenüber westlichen Anbietern durchzusetzen.

