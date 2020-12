Die Nachricht über eine Förderoffensive für Wasserstoff im Vereinigten Königreich hat am Dienstag auch der FuelCell-Energy-Aktie neuen Auftrieb verliehen. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich nun eine baldige Entscheidung ab. Doch die Rallye steht weiter auf wackligen Beinen.Wie DER AKTIONÄR berichtete, will der Inselstaat in den kommenden sechs Jahren bis zu 6,2 Milliarden Pfund in die Umstrukturierung des Strommixes investieren. Die Gewinnung von blauem Wasserstoff wird dabei mit zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...