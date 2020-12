Theorem Solutions gibt seine Teilnahme am Mixed Reality-Partnerprogramm (MRPP) von Microsoft bekannt.

Das Mixed Reality-Partnerprogramm (MRPP) von Microsoft bietet Teilnehmern die Möglichkeit, bahnbrechende Branchenlösungen zu entwickeln und einzusetzen. Außerdem zeichnet das Programm diejenigen Partner aus, die ein hohes Maß an Kompetenz auf der Windows Mixed Reality-Plattform erreichen.

Die Teilnehmer des MRPP haben Kunden aus der Fertigung, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und dem Bildungswesen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen und ihren Geschäftserfolg zu steigern.

Seit der Vorführung unserer ersten App für HoloLens bei Microsoft haben wir unser umfassendes Wissen und unsere langjährige Erfahrung in der Arbeit mit 3D-CAD- und Visualisierungs-Assets genutzt, um sie in der Mixed Reality einzusetzen. So entstand Theorem-XR, eine Suite an Visualisierungslösungen für Engineering und Fertigung, die auf HoloLens von Microsoft läuft.

"Theorem entwickelt seit 2016 Produkte für HoloLens und liefert Lösungen, mit denen Ingenieurbüros ihre Konstruktions- und Fertigungsprozesse optimieren können", bestätigt Stuart Thurlby, CEO bei Theorem. "Wir sind stolz auf die Aufnahme in das Mixed Reality-Partnerprogramm und die damit verbundene Anerkennung unserer HoloLens-Produkte und -Fähigkeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Microsoft, seinen Partnern und Wiederverkäufern, um den Einsatz von HoloLens in der Industrie zu intensivieren."

Theorem-XR ermöglicht es Anwendern, 3D-CAD-Daten schnell und einfach in HoloLens hochzuladen. So können Ingenieure und Konstrukteure ihre 3D-Daten räumlich, maßstabsgetreu und im Kontext studieren und gemeinsam in der Mixed Reality an zahlreichen alltäglichen Konstruktionsaufgaben arbeiten.

Unser Know-how sorgt für reduzierte Entwicklungs- und Fertigungskosten, verbesserte Produktqualität und die schnellere Entwicklung von Produkten und Fertigungsprozessen im gesamten Unternehmen.

Mit der Verlagerung in Richtung Telearbeit im Jahr 2020 sind die Remote-Collaboration-Funktionen von HoloLens relevanter denn je. Theorem-XR fördert die Zusammenarbeit, sodass Teams und Mitarbeiter im Home Office in einer immersiven Umgebung arbeiten und ihre 3D-CAD-Daten im Kontext und in vollem Umfang nutzen können. Damit kann einerseits die kognitive Lücke bei der Betrachtung von 3D-Modellen auf 2D-Bildschirmen und andererseits die Lücke zwischen CAD und dem physischen Produkt geschlossen werden.

Durch die Kombination der Stärken von Mensch und Maschine wird Mixed Reality die Wertschöpfung drastisch erhöhen. Diese Lösungen können von Produktentwicklungs- und Fertigungsingenieuren genutzt werden, um Fertigungs- und Konstruktionsprozesse zukunftssicher zu gestalten.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer aktuellen Anleitung "Getting started with HoloLens Mixed Reality in Engineering"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201215006019/de/

Contacts:

Katharine Edmonds

katharine.edmonds@theorem.com