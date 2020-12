NGMedical, ein deutscher Medizintechnikhersteller exklusiv fokussiert auf innovative Technologien für die Wirbelsäulenchirurgie, gibt die nächste wichtige Produktvorstellung für 2020 bekannt.

Der neue BEE HA Cage wurde im CE Raum eingeführt. BEE HA ist ein anatomisches zervikales interkorporelles Implantat aus dem innovativen PEEK-OPTIMA HA Enhanced, entwickelt durch Invibio Biomaterial Solutions, einem führenden Anbieter von Hochleistungs-PEEK-Polymer-Lösungen.

BEE HA wurde zur Verbesserung der Fusion entwickelt unter Beibehaltung der knochenähnlichen Elastizität und Röntgentransparenz des Cage-Körpers. Hydroxylapatit (HA), ein bekanntes osteokonduktives Material, das das Knochenanwachsen verbessert, ist vollkommen in die PEEK-OPTIMA Matrix integriert, nicht beschichtet, womit es auf der kompletten Oberfläche des fertigen Implantates vorhanden ist. BEE HA wurde auch zur FDA-Zulassung eingereicht.

"Dies ist ein wichtiger Schritt für NGMedical. Wir freuen uns über den Produktstart eines weiteren Implantatsystems in diesem schwierigen Pandemie-Jahr. Wir sind stolz auf die exzellente Arbeit unsers kompletten Teams." Sagt Dagmar Weiland, Geschäftsführerin von NGMedical.

Dr. John Devine, Medical Business Director bei Invibio sagt: "Wir gratulieren NGMedical zur CE-Zulassung ihres neu entwickelten BEE HA Cages und freuen uns auf den weiteren Ausbau ihres Produktportfolios mit neuen Lösungen. Wir sind weiterhin beeindruckt von den Innovationen der NGMedical mit fortschrittlichen Materialien wie PEEK-OPTIMA HA Enhanced, die das Potenzial zu positiven klinischen Ergebnissen für zervikale und lumbale Fusionspatienten in Europa haben."

Über NGMedical

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Produkte der Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat. Unsere langjährige Erfahrung, verbunden mit einem hohen Maß an Kreativität geben uns den Antrieb, die Entwicklung der Wirbelsäulenchirurgie maßgeblich weiter voranzutreiben.

Das Team der NGMedical entwickelt bereits seit 2001 innovative Produktsysteme. Die NGMedical entstand aus dem Unternehmen Advanced Medical Technologies AG, das 2012 an das Unternehmen Medtronic Inc. veräußert wurde. Diese langjährige Erfahrung, verbunden mit einem hohen Maße an Know-how, nutzt die NGMedical zur Entwicklung weiterer innovativer Produktkonzepte. Sowohl früher als auch heute bildet die Zusammenarbeit mit einem Team erfahrener Ärzte und Wissenschaftler die Basis für eine marktgerechte Ausrichtung. Viele heute als Standard akzeptierte und verbreitete Produktlösungen stammen aus unserer Hand.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201215006027/de/

Contacts:

Peter Weiland

pweiland@ngmedical.de

Tel: +496873999970