Bielefeld (ots) - Matthias Bungeroth



Viel wurde geunkt, wie es wohl werden würde mit dem Start der Verteilaktion der FFP2-Masken durch die Apotheker in Deutschland. Der Start der Aktion hat weitgehend gezeigt: Die Apotheken haben ihre Bewährungsprobe mit Bravour bestanden, sie haben innerhalb kürzester Zeit Masken auf eigenes Risiko beschafft und in einem geordneten Verfahren mit der Ausgabe der für viele Menschen aus den Risikogruppen so wichtigen medizinischen Gegenstände begonnen.Die Politik hat in der gleichen Zeit ein nicht ganz so überzeugendes Bild abgegeben. Die Verordnung, die den Prozess regeln sollte, war zum Start der Aktion noch nicht in Kraft getreten. Nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens konnte die Aktion deshalb überhaupt beginnen. Zudem waren die Apotheker mit der Beschaffung beauftragt worden, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Unwuchten beim Ankauf der Masken durch den Bund gekommen war. Teilweise verschwanden größere Lieferungen, teilweise kam man mit der Qualitätsprüfung nicht nach. Das jetzige Verfahren scheint sich vom Grundsatz her zu bewähren, die Möglichkeiten der Mehrfachbeschaffung sind mit der Couponlösung minimal. Das schnelle Handeln war nötig.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/4792079

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de