Rund 1 Prozent Aufschlag vollzog der DAX heute noch einmal und baute damit den Gewinn in der Vorweihnachtswoche aus. Dabei wurde die 13.300er-Marke überschritten und somit ein wichtiger Schritt in Richtung Monatshoch unternommen. Was waren die Treiber? Stärke vor dem Lockdown Nach der Entladung im Zuge der EZB-Sitzung vergangene Woche hat sich der DAX mehr als stabilisiert. Wir notieren mit dem heutigen Aufschlag nun wieder näher an den Monatshochs ...

