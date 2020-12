68 Prozent wollen Familie und Freunde per Skype, Zoom und Co. kontaktierenJeder Fünfte postet Weihnachtsgrüße in sozialen NetzwerkenDrei Viertel bedauern, nicht alle Verwandten in diesem Jahr persönlich sehen zu können Berlin, 15. Dezember 2020Um trotz der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie...

Den vollständigen Artikel lesen ...