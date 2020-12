Am heutigen Tag präsentieren sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich, weisen jedoch hierbei insgesamt (gemessen am MSCI World-Index) eine leicht positive Grundtendenz auf.Nach der Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden als nächster US-Präsident trafen hierauf sofort Gratulationen aus China und Russland in den USA ein, die verknüpft mit jeweiligen Angeboten beider Nationen zu künftigen "konstruktiven" Dialogfortsetzungen mit den USA gerade die dortigen Aktienmärkte stimulierte, was auch aufgrund nun beginnender Corona-Impfungen mit dem Präparat von Pfizer/BioNTech der Fall war. Auf der anderen Seite belasteten jedoch die europäischen Entwicklungen der stockenden BREXIT-Verhandlungen wie auch nun multinational anstehender weiterer Corona-Lockdown-Verschärfungen in Europa die internationalen Aktienmärkte.

