SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Gaming und Social Media Anbieter Tencent Holdings investiert in einer Finanzierungsrunde in das chinesische Agrartechnologie-Unternehmen FJ Dynamics. Tencent Holdings Ltd. investiert zusammen mit weiteren Partnern in das Agrartechnologie-Startup FJ Dynamics, ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...