Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index:Der DAX Index überbot am 9.12.2020 mit 13454.1 Punkten, dass 2-fache X-Sequentials 5XZ Hoch vom 30.11.2020 bei 13445.1 Punkten und fiel im Anschluss bis auf 13009.5 Punkten am 11.12.2020. Die anschließende Aufwärtsbewegung verlief bis auf 13375.0 Punkten. Mit diesem Hoch wurde eine 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone erreicht. Der DAX Index schloss am Dienstag, den 15.12.2020 bei 13374.4 Punkten. Die nächste 3/6 X-Sequentials Aufwärts Zielzone befindet sich bei 13471 ...

