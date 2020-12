Wasserstoff ist momentan voll im Trend und die Wasserstoffbranche selbst hat viele Möglichkeiten, die sich noch in Zukunft ausbauen lassen. Ein besonders präsenter und wichtiger Teil dieser Branche ist das norwegische Unternehmen Nel ASA (NO0010081235), das aktuell weltführender Entwickler von umweltfreundlichen Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellen-Antriebstechnologien ist. Wer jedoch in Nel-Aktien investiert, muss sich darauf einstellen, dass es kostspielig wird.Die Aktie wird aktuell bei einem Kurs von 2,26 je Aktie zum 15.12.2020 bereits zum 34-fachen des 2021er Kurs-Umsatz-Verhältnisses gehandelt. Dennoch: Nel überzeugt unterm Strich auch weiterhin und befindet sich in einer vielversprechenden Position. Dies hat gerade verschiedene Gründe.

Den vollständigen Artikel lesen ...