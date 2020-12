Auburn Hills, Mich. (ots/PRNewswire) - TI Fluid Systems (LSE: TIFS), ein weltweit führender Anbieter von Fluidsystemtechnik für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass es thermische Kühlmittelführungskreisläufe für eine große Produktlinie von Fahrzeugen der Marken Hyundai, Kia und Genesis liefern wird, beginnend mit dem NE EV, einem neuen kompakten batteriebetriebenen Crossover Elektroauto, das auf dem futuristischen Konzeptfahrzeug "45" basiert.Ab Januar wird TI Fluid Systems Kühlflüssigkeitssysteme für acht verschiedene batteriebetriebene Elektrofahrzeug-Plattformen von Hyundai liefern, die alle in Südkorea produziert werden. Die neuen flüssigkeitsführenden Produkte setzen unsere innovative Lösung für leichte und optimierte Polymerleitungen ein, die zu fast 100 % aus Nylonmaterial hergestellt werden und über Schnellanschlüsse verfügen, die in verschiedenen Durchmessergrößen für das Wärmemanagement der Batterie und des Motorantriebs gegossen, geformt und montiert werden."Wir sind stolz darauf, unsere Fachkenntnisse bezüglich des Einsatzes von Nylon und andere Fachkenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Fluid- und Wärmemanagementsysteme zu dieser aufregenden Entwicklung von batteriebetriebenen E-Fahrzeugen beizutragen", kommentierte Bill Kozyra, Präsident und CEO von TI Fluid Systems. "Wir haben seit vielen Jahren eine großartige Partnerschaft mit Hyundai und freuen uns darauf, diese einzigartigen globalen BEV-Plattformen bei ihrer Expansion in den verschiedenen regionalen Märkten zu unterstützen."Hyundai plant, seine BEV-Produktpalette bis 2025 auf 25 Fahrzeuge zu erweitern. Das erste kommt im Januar 2021 auf den Markt. TI Fluid Systems wird die Bremsleitungsbündel für die neuen BEV-Modelle sowie die Kraftstofftankbaugruppen und Kraftstoffleitungen für mehrere aktuelle Hybrid-EV-Modelle von Hyundai liefern.TI Fluid Systems ist ein langjähriger Zulieferer von Hyundai und liefert Brems- und Kraftstoffsysteme, Kraftstofftank- und Fördersysteme, Antriebsstrangsysteme und Wärmemanagementsysteme für mehr als 50 verschiedene Hyundai-Fahrzeuglinien weltweit.Informationen zu TI Fluid SystemsTI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Flüssigkeitsspeicher-, transport- und -abgabesystemen, die in erster Linie für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge bestimmt sind. Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Bereich der Flüssigkeitssysteme für die Automobilindustrie verfügt TI Fluid Systems über Produktionsstätten an 108 Standorten in 28 Ländern und beliefert alle großen globalen OEMs.Für weitere Informationen besuchen Sie www.tifluidsystems.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpgPressekontakt:Domenic MiliciaChief HR & Communications Officerdmilicia@tifs.com+1-248-296-8400Original-Content von: TI Fluid Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140062/4792129