Apple klettert am Dienstag um fünf Prozent. Die Prognose für den iPhone-Absatz wurde um 30 Prozent angehoben. Überraschend? Nein. Es gab Anzeichen, dass sich das erste 5G-Iphone sehr gut verkaufen wir. In unserem Börsendienst gab es in der vergangenen Woche die entsprechenden Produkte, die wir weiterhin empfehlen. Unsere Mail vom 09.12: Liebe Abonnenten, ...

