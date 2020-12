DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges

YOC AG: VIS.X(R)-Plattform mit einem Monatsumsatz von Einer-Million-US-Dollar



16.12.2020 / 06:30

YOC AG: VIS.X(R)-Plattform mit einem Monatsumsatz von Einer-Million-US-Dollar Berlin, 16. Dezember 2020 - Mit dem Launch der Supply Side Plattform (SSP) VIS.X(R) im Jahr 2018 etablierte die YOC AG einen neuen programmatischen Handelsplatz für internationales, markensicheres Werbeinventar von Premium-Publishern - und positionierte sich im Markt als Software-Entwickler hochwertiger Werbetechnologie. Einen bedeutenden Meilenstein wird die VIS.X(R)-Plattform im Dezember 2020 erreichen und voraussichtlich einen Monatsumsatz erzielen, der erstmalig die Marke von einer Million US-Dollar übersteigen wird. Im laufenden Geschäftsjahr 2020 wird das Handelsvolumen der Technologieplattform um mehr als 130% im Vergleich zum Vorjahr ansteigen. Folglich wächst der Anteil der VIS.X(R)-Plattform am Gesamtumsatz des YOC-Konzerns kontinuierlich an und erreicht im vierten Quartal 2020 bereits rund 40%. Eine kontinuierlich wachsende Anzahl von Werbekunden, darunter Brands wie Vodafone, L'Oréal, Nespresso, Samsung, Coca-Cola oder Mondelez, kaufen über die VIS.X(R)-Plattform die aufmerksamkeitsstarken YOC-Werbeformate ein, deren signifikant höhere Werbewirksamkeit das global führende Marktforschungsunternehmen Nielsen im Oktober 2020 in einer breit angelegten Studie belegt hat. Dirk-Hilmar Kraus, CEO der YOC AG: "Wir werden eine Vervielfachung des Handelsvolumens und damit eine weitere Skalierung der Plattformerlöse verzeichnen. Die dafür notwendige technologische Leistungsfähigkeit von VIS.X(R) ist bereits vorhanden."



Über YOC



YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X(R), ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X(R). Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Wien und Warschau. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG

