DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Apple-Zulieferer in Apple-Sog gesucht

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienkurse in Ostasien und Australien steigen am Mittwoch und machen damit die moderaten Einbußen vom Vortag wieder wett. Ermutigt werden die Anleger von den positiven Vorgaben der Wall Street und der Spekulation auf ein Stimuluspaket in den USA zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Ein Mutmacher ist laut Marktteilnehmern auch das über 5-prozentige Kursplus der Apple-Aktie, die damit auf quellenlose Presseberichte reagierte, das Unternehmen könne seine iPhone-Produktion im nächsten Jahr um 30 Prozent erhöhen.

Mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 26.747 Punkte hängt der Nikkei-Index in Tokio etwas zurück. Hier könnten klar hinter der Erwartung ausgefallene Exporte im November etwas bremsen. Außerdem hat der Yen gegenüber der gleichen Vortageszeit von über 104 auf 103,49 Yen je Dollar zugelegt, was unter anderem Exporte japanischer Unternehmen verteuert. In Seoul liegt der Kospi 0,4 Prozent vorne, in Hongkong geht es um 0,8 Prozent voran. Sydney hat bereits geschlossen und zwar mit einem Anstieg des S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent.

In Seoul verteuert sich die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek um 3,7 Prozent, während sich das Papier des großen Apple-Konkurrenten Samsung Electronics nur knapp behaupten kann. Bei Korea Shipbuilding & Offshore Engineering wird ein neuer Großauftrag mit einem Plus von 0,9 Prozent quittiert.

In Hongkong profitieren Sunny Optical (+1,7 Prozent) und AAC Technologies (+1,3 Prozent) von der Apple-Fantasie. In Taiwan legen Catcher und Foxconn, die ebenfalls als Zulieferer von Apple gelten, um je gut 1 Prozent zu.

In Tokio beobachten Marktteilnehmer kräftige Kursgewinne bei Reedereiaktien wie Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines und Nippon Yusen mit Gewinnen zwischen 1,7 und 3,0 Prozent. Auch Stahlwerte zeigten deutlichere Aufschläge, so Nippon Steel, Kobe Steel und Yamato Kogyo.

Rohstoffaktien in Sydney vorne

In Sydney stützten Kursgewinne bei den Rohstoffaktien den Leitindex. Die Schwergewichte BHP und Rio Tinto legten um 1,9 bzw. 1,7 Prozent zu, das Papier des Eisenerzexperten Fortescue verteuerte sich um 2,5 Prozent. Hintergrund sind laut Marktexperten in China wieder deutlich steigende Eisenerzpreise, befeuert von den jüngsten robusten Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Außerdem wurden aus Australien Wirtschaftsdaten bekannt, die besser als erwartet ausfielen, wie der vorläufige Einkaufsmanagerindex mit einem Dezemberwert von 57, verglichen mit 54,9 im November.

Whitehaven Coal verteuerten sich um 7,9 Prozent. Hier sorgte eine erhöhte Schätzung für das Kohlevorkommen in Winchester South für Käufe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.679,20 +0,72% -0,07% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.737,63 +0,19% +13,00% 07:00 Kospi (Seoul) 2.768,72 +0,43% +25,98% 07:00 Schanghai-Comp. 3.369,07 +0,05% +10,46% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.414,03 +0,79% -6,23% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.871,59 +0,52% -11,32% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.686,23 +0,73% +4,66% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:00 % YTD EUR/USD 1,2163 +0,1% 1,2151 1,2136 +8,5% EUR/JPY 125,84 -0,1% 125,99 126,29 +3,2% EUR/GBP 0,9034 -0,0% 0,9034 0,9111 +6,7% GBP/USD 1,3464 +0,1% 1,3452 1,3320 +1,6% USD/JPY 103,47 -0,2% 103,69 104,06 -4,8% USD/KRW 1091,83 +0,2% 1089,20 1094,17 -5,5% USD/CNY 6,5420 +0,0% 6,5395 6,5506 -6,1% USD/CNH 6,5234 +0,1% 6,5166 6,5370 -6,4% USD/HKD 7,7518 +0,0% 7,7516 7,7520 -0,5% AUD/USD 0,7554 +0,0% 0,7553 0,7522 +7,8% NZD/USD 0,7102 +0,3% 0,7084 0,7075 +5,5% Bitcoin BTC/USD 19.420,75 -0,2% 19.467,75 19.186,00 +169,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,53 47,62 -0,2% -0,09 -15,2% Brent/ICE 50,63 50,76 -0,3% -0,13 -16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.856,73 1.853,50 +0,2% +3,23 +22,4% Silber (Spot) 24,68 24,58 +0,4% +0,11 +38,3% Platin (Spot) 1.046,40 1.040,58 +0,6% +5,83 +8,4% Kupfer-Future 3,54 3,54 +0,0% +0,00 +25,2% ===

