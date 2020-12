Medieninformation

Pensionskasse Basel-Stadt und Baloise gehen Partnerschaft ein

Basel, 16. Dezember 2020. Im Rahmen ihrer strategischen Phase 'Simply Safe' hat sich die Baloise das Ziel gesetzt, die Kundendrittgelder von Baloise Asset Management massgeblich zu steigern. Die nun eingegangene Partnerschaft mit der Pensionskasse Basel-Stadt unterstützt diese Ambition. Als Transaktionsmanagerin beriet die Baloise die Pensionskasse beim Kauf von sieben Liegenschaften an ausgezeichneter Lage in Genf. Zudem wird sie künftig neben dem Mandat als Vermögensverwalterin auch als Immobilienmanagerin für diese sieben Liegenschaften für die Pensionskasse Basel-Stadt zuständig sein.

In Zeiten tiefer Zinsen gestaltet sich auch die Anlage von Pensionskassengeldern als Herausforderung. Die Pensionskasse Basel-Stadt hat mit dem Erwerb der attraktiven Liegenschaften für ihre Versicherten eine ertragsstarke und nachhaltige Investitionsmöglichkeit gefunden. Die Baloise, welche selbst zu einer der grössten institutionellen Immobilienbesitzerinnen in der Westschweiz zählt, stand der Pensionskasse bei den Vertragsverhandlungen beratend zur Seite und unterstützt im Rahmen der Partnerschaft künftig als Vermögens- und Immobilienmanagerin für diese Liegenschaften.



Die sieben erworbenen Objekte in der Stadt Genf sind vollständig vermietet. Das Portfolio besteht zum überwiegenden Teil aus Wohnliegenschaften. Diese liegen an der "Rive Gauche", einer der besten Lagen in Genf. Der Transaktionswert beträgt über eine halbe Milliarde Schweizer Franken.



"Wir sind stolz, dass wir im besten Interesse unserer Versicherten den Erwerb dieses aussergewöhnlichen Immobilienportfolios im Herzen der Stadt Genf erfolgreich abschliessen konnten. Nicht zuletzt, da diese grosse Transaktion rare Wohnimmobilien-Anlagen in gesuchten und beliebten Wohnvierteln der Stadt umfasst. Die vollvermieteten Gebäude sind Teil unserer nachhaltigen und langfristigen Entwicklungsstrategie und markieren unser erstes Direktengagement in dieser Metropole. Mit dieser Transaktion wird der Anteil inländischer Immobilienanlagen auf über 3 Mrd. CHF steigen und damit den Anteil stabiler Anlagen mit regelmässigen Erträgen weiter stärken", sagt Max-Eric Laubscher, Leiter Vermögensanlagen der Pensionskasse Basel-Stadt.



Munzur Halis, Head Real Estate Transactions bei Baloise Asset Management ergänzt: "Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit, in kompetitivem Umfeld qualitativ hochwertige Akquisitionen im Auftrag unserer Kunden strukturieren und tätigen zu können. Wir gewinnen mit dieser Kooperation einen wichtigen Kunden für unser auf Drittmandate ausgelegtes Produktportfolio und freuen uns daher sehr auf die langfristige Zusammenarbeit mit der Pensionskasse Basel-Stadt."

Über die Pensionskasse Basel-Stadt

Die PKBS betreut die berufliche Vorsorge von rund 40'000 Aktivversicherte und Rentenbeziehende des Kantons BASEL-STADT, der Universität Basel, des Universitätsspitals Basel, der Basler Verkehrs-Betriebe BVB, des Energieversorgers IWB und weiteren dem Kanton Basel-Stadt nahe stehenden Unternehmungen. Mit einem Gesamtvermögen von rund 13.5 Milliarden Schweizer Franken gehört sie zu den größten öffentlich-rechtlichen Pensionskassen der Schweiz.

Über Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management Schweiz AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. 1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.