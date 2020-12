16. Dezember 2020

Regierungsrat Basel-Stadt wählt Bankrat der Basler Kantonalbank

Der Regierungsrat hat den Bankrat der Basler Kantonalbank (BKB) für die nächste Amtsperiode (1.4.2021 - 31.3.2025) gewählt. Das Präsidium und die bisherigen Mitglieder wurden bestätigt. Für die zurückgetretenen Mitglieder Dr. Ralph Lewin und Dr. Andreas Sturm wurden neu Dr. Kristyna Ters und Mathis Büttiker in den Bankrat ernannt.

Gemäss dem Gesetz über die Basler Kantonalbank vom 9. Dezember 2015 wählt der Regierungsrat den Bankrat der BKB, unter Berücksichtigung der ausgewogenen Zusammensetzung der erforderlichen Qualifikationen. Die Mehrheit der Mitglieder muss im Kanton Basel-Stadt wohnhaft sein und Frauen wie Männer sollen mindestens zu je einem Drittel vertreten sein.



Der Regierungsrat hat Adrian Bult als Präsident und Christine Hehli Hidber als Vizepräsidentin des Bankrates der Basler Kantonalbank wiedergewählt. Ebenso hat er die bisherigen folgenden Mitglieder bestätigt:

Urs Berger

Jacqueline Henn Overbeck

Priscilla M. Leimgruber

Domenico Scala

Karoline Sutter Okomba

Neu hat der Regierungsart Dr. Kristyna Ters und Mathis Büttiker in den Bankrat gewählt. Die Neubesetzung wurde nötig, da sich Dr. Ralph Lewin und Dr. Andreas Sturm nach über 10-jähriger Amtszeit nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten. Die beiden Vakanzen im Bankrat wurden öffentlich ausgeschrieben.



Dr. Kristyna Ters (Jahrgang 1978) ist Ökonomin und in Basel wohnhaft. Kristyna Ters war als Analystin und Leiterin Handel bei verschiedenen Finanzinstituten tätig, bevor sie an der Universität Basel in Wirtschaftswissenschaften doktorierte. Nach diversen Forschungstätigkeiten bei Zentralbanken ist Kristyna Ters aktuell Professorin für Kreditrisiko und Finance an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Mathis Büttiker (Jahrgang 1969) ist Rechtsanwalt und wohnt ebenfalls in Basel. Von 2004 bis 2015 war Mathis Büttiker in Geschäftsleitungsfunktionen bei den Instituten Bank La Roche, Notenstein La Roche und Bank Vontobel beschäftigt. Seit Ende 2019 ist Mathis Büttiker selbstständig und im Bereich Beratung und Dienstleistungen für Unternehmerfamilien tätig. Mathis Büttiker ist Verwaltungsrat der Endress+Hauser Gruppe und Stiftungsrat verschiedener gemeinnütziger Organisationen.



Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Wahlvorschläge des Regierungsrates zur Kenntnis genommen. Die neue Amtsperiode startet per 1. April 2021.

