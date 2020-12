DJ Ein Premier Inn-Hotel mit 190 Zimmern wird in Erfurt am Gothaer Platz im Gebäudeensemble von focus real estate eröffnen - Neben dem Hotel entstehen dort zudem ein Aldi-Markt, eine Kindertagesstätte und ein Büroturm

Erfurt/Frankfurt am Main/München (pts006/16.12.2020/07:00) - Der Münchner Investor und Projektentwickler focus real estate hat für sein Gebäudeensemble am Gothaer Platz in Erfurt den Immobilieninvestor und Hotelbetreiber Premier Inn als langfristigen Mieter gewinnen können. Die ursprünglich vorgesehene Centro Hotel Group übergab die Betreiberrolle an Premier Inn, das zur britischen Whitbread PLC gehört.

Die kapitalstarke Muttergesellschaft von Premier Inn hat als traditionsreiches Hospitality-Unternehmen ein internationales Portfolio von mehr als 800 Hotels und 80.000 Zimmern und sieht Deutschland als ihren Haupt-Wachstumsmarkt. Mathias Schotten, Senior Development Manager, Premier Inn Deutschland: "Erfurt ist schon länger eine unserer Top-50-Städte. Wir freuen uns daher sehr über den neuen Premier Inn Standort und die langfristige Partnerschaft mit focus real estate."

Neben dem Premier Inn Hotel mit zirka 190 Zimmern entstehen in dem Mixed-Use-Ensemble ein Aldi-Markt, eine Kindertagesstätte und ein Büroturm mit zirka 3.000 m2 Mietfläche. Die oberen Etagen des Büroturms erhalten Dom-Blick. Der Baustart wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 sein, so dass die Eröffnung noch im Jahr 2024 vorgesehen ist. Ferdinand Sperber, Leiter Projektentwicklung focus real estate: "Wir freuen uns mit unserem Projekt am Gothaer Platz in Erfurt, den wichtigsten Baustein zur Belebung des neuen innerstädtischen Quartiers zu entwickeln". Erst kürzlich wurde das Architekturbüro Rohdecan aus Dresden als Sieger des mit der Stadt Erfurt durchgeführten Architektenwettbewerbs gekürt.

Über focus real estate Seit über 35 Jahren entwickelt und realisiert focus real estate deutschlandweit Immobilien mit den Nutzungen Handel, Hotel, Büros und Wohnen. In dieser Zeit sind zirka 150 Projekte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Städten entstanden. http://www.focus-realestate.de

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind aktuell 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit rund 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2021 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. http://www.whitbread.com

