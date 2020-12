The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2020ISIN NameDE000A14KGW6 THUERINGEN LS 15/20DE000DK9FRF5 DEKABANK DGZ IHS.S.6375DE000RLP0710 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016US88732JAX63 TIME WARNER CBL 2021US22966RAC07 CUBESMART 15/25XS0232334952 SOUTH.GAS NET.05/20 MTNDE000DK0JRH2 DEKA IHS SERIE 7583DE000NLB0TH2 NORDLB 2 PH.BD. 46/18US63938CAC29 NAVIENT 15/21DE000DL19S92 DT.BANK MTN 16/20DE000DK0JR16 DEKA IHS MTN S 7601DE000BLB8AS6 BAY.LDSBK.IS. 19/23XS2074558227 VZ VENDOR F. 19/24AT0000A2JSP7 ERSTE GR.BK. 20/27 MTNXS2010158553 CABOT FINAN. 19/24 FLRDE000A2BN9Q2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20CH0143708870 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-21DE000HSH35W7 HCOB ZSXL11 12/20DE000NLB86P0 NORDLB 7PH.BD. 76/16DE000DZ1J4S9 DZ BANK IS.13/20 A335XS1963834335 DZ BANK IS.A1117DE000A1R0Z85 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/20DE000BLB4V16 BAY.LDSBK.IS. 17/20DE000DZ1J4L4 DZ BANK IS.A329CA04014T1021 ARGEX TITANIUM INC.AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTDUS1416331072 CARE.COM INC. DL-,001US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001US58547M1099 MELCO INTL.DEV.UNSP.ADR/5