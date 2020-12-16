The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2020
ISIN Name
DE000A14KGW6 THUERINGEN LS 15/20
DE000DK9FRF5 DEKABANK DGZ IHS.S.6375
DE000RLP0710 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016
US88732JAX63 TIME WARNER CBL 2021
US22966RAC07 CUBESMART 15/25
XS0232334952 SOUTH.GAS NET.05/20 MTN
DE000DK0JRH2 DEKA IHS SERIE 7583
DE000NLB0TH2 NORDLB 2 PH.BD. 46/18
US63938CAC29 NAVIENT 15/21
DE000DL19S92 DT.BANK MTN 16/20
DE000DK0JR16 DEKA IHS MTN S 7601
DE000BLB8AS6 BAY.LDSBK.IS. 19/23
XS2074558227 VZ VENDOR F. 19/24
AT0000A2JSP7 ERSTE GR.BK. 20/27 MTN
XS2010158553 CABOT FINAN. 19/24 FLR
DE000A2BN9Q2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20
CH0143708870 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-21
DE000HSH35W7 HCOB ZSXL11 12/20
DE000NLB86P0 NORDLB 7PH.BD. 76/16
DE000DZ1J4S9 DZ BANK IS.13/20 A335
XS1963834335 DZ BANK IS.A1117
DE000A1R0Z85 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/20
DE000BLB4V16 BAY.LDSBK.IS. 17/20
DE000DZ1J4L4 DZ BANK IS.A329
CA04014T1021 ARGEX TITANIUM INC.
AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD
US1416331072 CARE.COM INC. DL-,001
US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001
US58547M1099 MELCO INTL.DEV.UNSP.ADR/5
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2020
ISIN Name
DE000A14KGW6 THUERINGEN LS 15/20
DE000DK9FRF5 DEKABANK DGZ IHS.S.6375
DE000RLP0710 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016
US88732JAX63 TIME WARNER CBL 2021
US22966RAC07 CUBESMART 15/25
XS0232334952 SOUTH.GAS NET.05/20 MTN
DE000DK0JRH2 DEKA IHS SERIE 7583
DE000NLB0TH2 NORDLB 2 PH.BD. 46/18
US63938CAC29 NAVIENT 15/21
DE000DL19S92 DT.BANK MTN 16/20
DE000DK0JR16 DEKA IHS MTN S 7601
DE000BLB8AS6 BAY.LDSBK.IS. 19/23
XS2074558227 VZ VENDOR F. 19/24
AT0000A2JSP7 ERSTE GR.BK. 20/27 MTN
XS2010158553 CABOT FINAN. 19/24 FLR
DE000A2BN9Q2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20
CH0143708870 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-21
DE000HSH35W7 HCOB ZSXL11 12/20
DE000NLB86P0 NORDLB 7PH.BD. 76/16
DE000DZ1J4S9 DZ BANK IS.13/20 A335
XS1963834335 DZ BANK IS.A1117
DE000A1R0Z85 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/20
DE000BLB4V16 BAY.LDSBK.IS. 17/20
DE000DZ1J4L4 DZ BANK IS.A329
CA04014T1021 ARGEX TITANIUM INC.
AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD
US1416331072 CARE.COM INC. DL-,001
US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001
US58547M1099 MELCO INTL.DEV.UNSP.ADR/5
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