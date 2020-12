The following instruments on XETRA do have their first trading 16.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.12.2020Aktien1 GB00BN7JZR28 Schroder British Opportunities Trust PLC2 GB00BMH18Q19 Bytes Technology Group PLC3 US21077C1071 ContextLogic Inc.4 CA30317M1068 Fabled Silver Gold Corp.5 US3924831031 Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]6 US8030692029 Sappi Ltd.7 AU0000126633 Brightstar Resources Ltd.8 CA42328X1042 Helios Fairfax Partners Corp.9 DE000A3H2200 Nagarro SEAnleihen/ETF1 FI4000456132 CapMan Oyj2 DE000DD5AUH3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 USP3772WAJ10 Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]4 BE0002750314 Communauté française de Belgique5 XS2262982072 KIB Sukuk Ltd.6 XS2125914833 AbbVie Inc.7 FR0013520210 AXA Home Loan SFH S.A.8 FR0013480514 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.9 ES0440609404 Caixabank S.A.10 ES0440609347 Caixabank S.A.11 ES0000101701 Comunidad Autónoma de Madrid12 FR0013487071 Crédit Agricole Home Loan SFH13 XS2191362859 Digital Dutch Finco B.V.14 XS2058888616 EXOR N.V.15 XS2108490090 Public Storage16 XS0866276800 SNCF Réseau S.A.17 XS2080786150 Temasek Financial [I] Ltd.18 IE00BKP52691 Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating