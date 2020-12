Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. Dezember: TERMINE UNTERNEHMEN 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer 10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: KfW, Pressegespräch (online) "Kapitalmarkt-Aktivitäten 2020 und Ausblick auf 2021" 11:00 DEU: Verband der Chemischen ...

